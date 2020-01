Il Direttore Asp di Trapani Fabio Damiani a CVetrano per questione Ospedale e non solo: “Nessuna riduzione posti letto. Riordino rete ospedaliera disposto da legge nazionale”

di: Redazione - del 2020-01-22

Fabio Damiani, Direttore dell’Asp di Trapani, è arrivato a Castelvetrano. Tra i motivi della visita un’ispezione sui servizi ospedalieri offerti in questo momento agli utenti belicini. "Tanti sono ancora i progetti in cantiere – ha dichiarato Damiani ai microfoni di Cnews.it -. Non vi è un declassamento del Ospedale di Castelvetrano visto che non c’è una riduzione dei posti letti. Il riordino della rete ospedaliera è frutto di una normativa nazionale e non già regionale".

Il direttore generale dell’Asp Trapani sarà ospite nell’aula consiliare del Comune. L’incontro è stato organizzato dal Presidente del consiglio comunale avv. Patrick Cirrincione.