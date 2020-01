(VIDEO) CVetrano, bilancio approvato. Parla il presidente del Consiglio Comunale Patrick Cirrincione

di: Redazione - del 2020-01-22

Approvato il bilancio da consiglio comunale di Castelvetrano e non solo, parla il presidente del consiglio comunale Patrick Cirrincione, il quale con entusiamo conferma l'approvazione dello stesso ringraziando tutti i consiglieri del comune di Castelvetrano. Lo stesso ricorda che, se non approvato nei tempi concessi dal commissario ad acta, il comune sarebbe stato nuovamente commissariato. "Importante questa approvazione", come sottolinea. "Su 24 consiglieri comunali presenti 23 con una maggioranza favorevole, una minoranza che ha votato 'No' tranne un consigliere che si è astenuto", conclude lo stesso.