Giovani a CVetrano tra prospettive e futuro. Questa sera “Parliamone” con Graziella Zizzo e Totó Ferri

di: Redazione - del 2020-01-23

Ospiti della puntata di 'Parliamone' di stasera, la dottoressa Graziella Zizzo, psicologa coordinatrice del progetto giovanile SOWK e il professore Totò Ferri, diregente scolastico ora in quiescenza. Si parlerà di giovani, prospettive, iniziative e possibilità per i nostri ragazzi nel momento storico culturale che stiamo vivendo a Castelvetrano e non solo.

Vi aspettiamo numerosi come sempre e vi invitiamo a farci le vostre domande, a proporci progetti e interagire con noi in diretta.