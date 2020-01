CVetrano: Sager e NOPA contro chi non differenzia. Controllati i sacchetti. Multe in arrivo

di: Redazione - del 2020-01-23

E' partito due volte a settimana un controllo congiunto tra il personale della Sager, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, e il personale del Nucleo di Polizia Ambientale alla ricerca di chi non ottempera all'ordinanza sindacale sul conferimento dei rifiuti, non rispetta gli orari e abbandona la spazzatura per la strada.

Nel 2019 sono state elevate circa sessanta contravvenzioni mentre in queste prime settimane del nuovo anno gli operatori hanno fatto alcuni blitz in diversi posti della città e presto arriveranno nuove multe.

La ricerca dei trasgressori si svolgerà attraverso la ricerca tra i rifiuti di bollette o altri documenti riferibili alle famiglie che abitano in quella strada o nella prossimità di essa.