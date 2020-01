CVetrano, potenziato l'Ufficio Tributi per stanare gli evasori. Soddisfatto Alfano dopo ok al Bilancio: "Un beneficio per la città"

del 2020-01-25

Come vi abbiamo raccontato è stato approvato dal Consiglio Comunale di Castelvetrano il bilancio (n.d.r. l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) per il triennio 2018-2020, con 15 voti favorevoli, 1 astenuto, 7 voti contrari e un consigliere comunale assente al momento della votazione.

L’approvazione del bilancio rappresenta un evento importante per l’amministrazione di Castelvetrano, ed ora sarà trasmesso al Ministero per le valutazioni di sua competenza.

Questo bilancio, come noto, segue la dichiarazione di dissesto del Comune e prevede un riequilibrio dei conti, con l’attivazione delle entrate proprie del Comune e la riduzione delle spese correnti.

Nell’elaborazione del bilancio, l’azione amministrativa è stata limitata dalla circostanza che il Comune può stanziare soldi soltanto per i servizi indispensabili. A tal proposito, sullo sviluppo economico, il Sindaco Alfano chiarisce che molto si può fare anche senza prevedere un impegno di spesa per il Comune, infatti molte iniziative, come ad esempio la recente Sarduzza Fest che ha dato lustro al territorio promuovendone le eccellenze gastronomiche, possono essere realizzate a costo zero per le casse comunali e rendono attrattivo il nostro paese da un punto di vista turistico, facendo così girare l’economia locale.

Per quanto riguarda le entrate, il primo cittadino ha già provveduto alla riorganizzazione dell’ufficio tributi che, con l’innesto di tre giuristi, potrà potenziare le capacità di riscossione dello stesso; il contrasto all’evasione è, infatti, uno dei cardini dell’azione politica voluta da questa amministrazione, nel rispetto naturalmente di quelle fasce economicamente deboli della popolazione che avranno accesso allo strumento del baratto amministrativo: ciascuno sarà chiamato, secondo le sue possibilità a contribuire ai bisogni di Castelvetrano e l’incremento degli incassi consentirà un miglioramento nell’erogazione dei servizi ai cittadini.

Nel bilancio sono previsti cospicui interventi legati ai fondi di Agenda 2000, per 12 milioni di euro; l’amministrazione ha inoltre costituito l’ufficio Europa, con l’obiettivo di poter intercettare fondi Europei, è in fase di costituzione uno sportello sul microcredito per essere da supporto ai cittadini e facilitare l’accesso a questo importante strumento economico.

Interpellato il Sindaco dott. Enzo Alfano afferma: “Esprimo la mia soddisfazione, per l’approvazione di questo importante documento di programmazione che, certamente, rappresenta un beneficio per la città in quanto l’approvazione degli strumenti finanziari consente di esplicare al meglio l’azione amministrativa, di avviare i servizi e le attività di investimento, di pagare i fornitori in tempi rapidi.

Il bilancio è risultato in equilibrio ed in linea con tutti i parametri di sostenibilità finanziaria, come certificato dai Revisori dei Conti e rispettoso della normativa che disciplina il dissesto finanziario negli enti locali.”