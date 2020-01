"Quei giovani a CVetrano in fila al bancomat in attesa di comprare una nuova dose di droga.."

di: Simonetta Schillaci - del 2020-01-23

Inauguriamo da oggi su Castelvetranonews.it una nuova collaborazione di prestigio. Pubblichiamo, infatti, di seguito un primo contributo di Simonetta Schillaci, Insegnante con una Laurea in filosofia, una in Scienze della Formazione e un Diploma all'Istituto superiore di giornalismo con specializzazione in indirizzo radiotelevisivo. Una "penna" di prestigio per la Redazione di Castelvetranonews.it che è onorata di questa nuova collaborazione che vedrà trattati temi variegati con uno sguardo profondo e attento. Ciò lo si evince già dal primo racconto che Simonetta fa della realtà che vivono alcuni giovani castelvetranesi ai margini della Società tra dipendenze e droghe.

"Sono loro, alcuni nostri compaesani, vicini ma così lontani, giovani o non più giovanissimi, li chiamiamo “tossici”, li evitiamo, ci vergogniamo se ci salutano perché ci riconoscono, probabilmente sono stati nostri compagni di classe o ragazzi che con noi frequentavano piazza Matteotti negli anni ‘80 e ora sono trasformati, invecchiati, sconfitti, senza lavoro, senza fissa dimora, vagano per le vie del paese fino a quando arriva il fatidico “fine mese” e li trovi in fila composti davanti ai bancomat della posta, ad aspettare ansiosi di poter prelevare una misera somma che li porterà di nuovo a poter concedersi il lusso infernale di una dose di stupefacenti.

Così di nuovo si sentiranno invincibili a dispetto dei loro abiti logori, dei denti persi, degli occhi vuoti; per poco tempo gli sarà concesso il poter travisare la realtà, volare in mondi lontani, tremendamente illusori, per poi piombare di nuovo nella disperazione e percorrere in lungo e largo, come belve in gabbia, le strade del nostro paese in preda a chissà quali demoni.

Ancora oggi l’uso di droghe, in Italia, miete quasi una vittima al giorno. Storie di tossicodipendenti di cui anche Castelvetrano ne è spettatrice impotente o indolente, occhi che silenziosamente narrano lo sforzo nel rialzarsi in piedi.

Li ho voluti fermare, alcuni di questi ragazzi, scambiare due parole con loro e visto che spesso sono accompagnati dai loro cani ho “usato” il mio jack russel per saltare il fosso della diffidenza e ho parlato con alcuni in fila davanti al bancomat: storie molto simili avvolte dalla stessa tristezza.

Tutti iniziano da giovani con l’uso di hashish, insieme ad un amico, per poi ritrovarsi con l’ago al braccio ed oggi disoccupati e stremati sembrano stranieri parlano in un siciliano che a stento riesco a capire, mi raccontano di piaceri sconvolgenti che non riesco a comprendere eppure non sono stranieri sono miei compaesani che vagano in cerca di un posto, di un abbraccio, di una meta, di una gioia non effimera e forse a volte solo di un sorriso come se con questo potessimo magicamente farli tornare indietro nel tempo ed abbattere la diversità che ci divide. Vittime e carnefici di una etichetta che li marchia a fuoco!".