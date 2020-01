Notifica avvisi IMU –TARI - TASI 2014. Precisazione Comune CVetrano sulla notifica atti tramite operatori privati

di: Comunicato Stampa - del 2020-01-22

Con riguardo alle notizie allarmistiche diffuse da organi di stampa in ordine alle possibili irregolarità della notifica degli avvisi di accertamento IMU –TARI - TASI 2014 , si conferma la legittimità degli atti eseguiti da questa Amministrazione Comunale, in ossequio alle disposizioni impartite dal Ministero per lo Sviluppo Economico che consente per gli atti tributari non giudiziari la notificazione a mezzo di operatori privati, diversi da Poste Italiane, in possesso di licenza individuale”.