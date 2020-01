Recupero "Zeus Hotel", Comune e Istituto Autonomo Case Popolari organizzano incontro aperto alla cittadinanza

del 2020-01-22

L’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani ed il Comune di Castelvetrano hanno avviato le procedure per la presentazione di un intervento infrastrutturale finalizzato alla sperimentazione di modelli innovativi sociali abitativi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente mediante il recupero dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata e trasferita al patrimonio comunale, per finalità sociali, dall’Agenzia Nazionale del Beni Sequestrati e Confiscati, denominato “Ex Zeus Hotel”, sito in via Vittorio Veneto.

Nella fase di ideazioni delle azioni di intervento progettuale e nella sua fase di realizzazione, è intenzione dei due Enti pubblici, attuare procedure di democrazia partecipata necessaria per la diffusione e la consultazione dei soggetti portatori di interesse, dei soggetti istituzionali e della cittadinanza, per una migliore interazione tra soggetti pubblici e privati.

Per quanto sopra è indetta per il giorno 24 gennaio alle ore 10, presso i locali della ex Chiesa S. Agostino di via Garibaldi, una riunione ai fini della presentazione, durante l’incontro, di idee progettuali finalizzate alla fruizione dei servizi sociali da realizzare all’interno dei locali del piano terra dell’ex Zeus Hotel e in altri vani che non verranno utilizzati come alloggi.