Santa Ninfa: Iter per i cantieri in dirittura d'arrivo. Lavoro per quindici disoccupati

del 2020-01-24

L’ufficio tecnico comunale è all’opera per completare gli adempimenti finalizzati all’avvio dei cantieri di lavoro finanziati dall’Assessorato regionale delle Politiche sociali e del Lavoro che partiranno entro il mese di febbraio. Impiegheranno, per tre mesi circa, quindici disoccupati locali, secondo le graduatorie stilate dal Centro per l'impiego di Castelvetrano. Sono due i progetti redatti da Vincenzo Morreale, responsabile dell’Utc, e riguardano la pavimentazione dell’area pedonale retrostante le abitazioni di via Angelo De Stefani e la verniciatura delle ringhiere a protezione delle strade che si trovano nell’Urbanizzazione Granozzi. Si tratta quindi di due lotti: il primo per un importo complessivo di 87.069 euro, il secondo di 58.625.

Somme che comprendono gli importi previsti per il trattamento economico del personale di direzione, quelli per gli emolumenti degli operai, per le assicurazioni del personale di direzione e dei lavoratori, per il costo dei materiali. In questi giorni sono in corso le procedure, ad evidenza pubblica, per l'individuazione del direttore di cantiere, dell'istruttore, dell'operaio qualificato, della società a cui affidare il corso obbligatorio di formazione e dell'impresa che dovrà fornire materiali, attrezzature ed utensili. «Scopo dei cantieri - spiega il sindaco Giuseppe Lombardino - è quello di dare una boccata di ossigeno ad alcuni disoccupati storici, alleviandone le difficoltà di natura economica e mitigando quelle di emarginazione sociale».