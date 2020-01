"Rivoltante, putrido, fetore ammorbante". Lettera al Direttore sul degrado all’ingresso della stazione ferroviaria di CVetrano

del 2020-01-25

Pubblichiamo di seguito la lettera al direttore di Gianfranco Becchìna:

"Succede che ci si arrovelli nella ricerca di una definizione che meglio possa attagliarsi ad una circostanza nella quale capita di imbatterci; nell’incertezza si può optare per un paniere di aggettivi, lasciando ai cultori delle iperboli la ricerca di quello forse ancor più significativo che non affiora alla nostra mente. È a quanto mi è accaduto ieri sera che penso, all’ingresso della stazione ferroviaria di Castelvetrano dove mi ero recato per ricevere una persona in arrivo da Trapani: una zaffata indescrivibile, proveniente dalle griglie fognarie lungo tutta la banchina prospiciente la totalità degli ingressi mi ha investito senza pietà persino all’interno della sala di attesa.

Non ne metto e non ne tolgo. Il problema non è davvero di poco conto, se consideriamo che parliamo del punto di arrivo e al tempo stesso di commiato della nostra città. Poco frequentato per quanto, oggi, possa essere.

Sono situazioni in cui finiscono per pagare i meno colpevoli, oggetto di qualche irripetibile appellativo generalmente rivolto al sindaco che non può essere altri che quello pro tempore: la via più breve per chi non sa quanti altri siano responsabili. In primis il dirigente tecnico che ha dato il via libera al pagamento di lavori indegni di tale nome, che fanno ripiombare il paese ai tempi delle strade-fogne a cielo aperto.

Nell’immediato si può solo sperare nella pioggia che, nel migliore dei casi, potrà attenuare la vergogna. Ma, più rapidamente, va fatto l’indifferibile necessario per ovviare con le opportune soluzioni tecniche – a suo tempo scientemente omesse – al pericolo in agguato per la salute pubblica, alla luce della virulenza delle epatiti che si registrano nella nostra area e di cui poco si conoscono i dati.

Gianfranco Becchìna "