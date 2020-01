Il Sistema delle Piazze torna a “brillare”. Effettuata una pulizia straordinaria nella notte dalla Sager-Eco Burgus

del 2020-01-25

Il Sistema delle Piazze torna a “brillare” grazie ad una operazione di straordinaria pulizia effettuata nella notte dalla Ditta Sager-Eco Burgus che, per il tramite del personale e dei mezzi appositi, questa notte ha disposto una pulizia della pavimentazione del Sistema delle Piazze che da tanti anni non veniva pulito. Un piccolo passo avanti anche questo nell’ottica di una normalizzazione di una Città che piano piano si sta ritrovando con la collaborazione di tanti Castelvetranesi che hanno capito l’importanza di differenziare e rispettare l’ambiente per una Città più pulita.

Purtroppo c’è chi si ostina a non capire e per questo sono partiti i blitz del N.O.P.A. e della Ditta che gestisce i rifiuti per multare gli incivili.

Sono state impiegate sei unità lavorative, un lava cassonetti con acqua calda ad alta pressione, un veicolo di pronto intervento per eventuali necessità. L’intervento e’ durato dalle 4,30 del mattino fino alla 8,30.