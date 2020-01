Processo Scrigno, il Sindaco Alfano: "Accolto il ricorso del Comune come parte civile. I politici non sono tutti uguali"

del 2020-01-25

Il Comune di Castelvetrano ammesso tra le parti civili del processo “Scrigno” durante il quale finirono in manette più di 20 persone accusate a vario titolo di scambio elettorale politico mafioso, estorsione, reati aggravati dal metodo mafioso.

Dai social arriva un post di commento da parte del primo cittadino Alfano:" Da quando si è insediata questa amministrazione, tra i vari obiettivi, si è prefissato quelli di far tornare Castelvetrano un presidio di legalità e di costituirsi parte civile in ogni processo penale lesivo dell’immagine di Castelvetrano al fine di richiedere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti dalla nostra Comunità. Oggi vi informo che il Gup di Palermo ha accolto tra le parti civili del processo Scrigno diversi comuni tra cui quello di Castelvetrano. Ricordo che tra le persone coinvolte figurano personaggi politici come l’ex deputato all’Ars Paolo Ruggirello, accusato di connivenza con ambienti mafiosi del territorio. Le cui intercettazioni telefoniche dei giornali evidenziano frequentazioni e contatti privilegiati con politici locali della nostra cittadina. I politici non sono tutti uguali, votate quelli che scelgono la via maestra della legalità e la percorrono senza compromessi.