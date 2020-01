Tentata violenza a CVetrano. Al via il processo

(fonte: Giornale di Sicilia) - del 2020-01-24

La donna a quanto pare, l'aveva fatto entrare in casa per la consegna di un panino, ma lui, secondo l'accusa, avrebbe approfittato dell'occasione per tentare di abusarne sessualmente. L’avrebbe aggredita, picchiandola (schiaffi) e tirandole i capelli, spinta su un letto e dopo averle abbassato pantaloni e mutandine avrebbe tentato di consumare un rapporto sessuale, minacciando la vittima con un coltello.

La donna però, ha opposto una strenua resistenza, riuscendo a liberarsi sferrando un calcio in mezzo alle gambe dell'uomo e riuscendo a fuggire in strada, chiedendo aiuto alle persone che erano in un vicino chiosco.

Sulla base della sua denuncia è finito sotto processo davanti al Tribunale di Marsala il 42enne Francesco Salvatore Catalano, nato a Mazara, ma residente a Castelvetrano. L'uomo, difeso dall'Avv. marsalese Salvatore Fratelli, è imputato per tentata violenza sessuale aggravata (contestata anche la recidiva specifica e reiterata), lesioni personali e furto aggravato (avrebbe rubato anche 30 euro dal borsellino della donna) e porto abusivo di coltello.

I fatti si sarebbero svolti a Castelvetrano, l'1 Marzo 2017. La donna nel processo si è costituita parte civile, con l'assistenza dell'Avv. Giuseppe Accardo.

