Campobello, l'opposizione promuove petizione per potenziare il controllo del territorio

di: Comunicato Stampa - del 2020-01-24

Da alcune settimane a Campobello di Mazara si registrano diversi reati, quali ad esempio: furti all'interno di attività commerciali ed abitazioni private ed una rapina messa a segno ai danni di un rifornimento di benzina.

I Consiglieri Comunali Di Maria Tommaso, Lazzara Sabina, Passanate Gaspare e Tripoli Maria si sono fatti promotori di una petizione, indirizzata al Prefetto, per chiedere “nonostante l'incessante e costante impegno della Caserma dei Carabinieri di Campobello di Mazara, con urgenza di potenziare il controllo del territorio, ricorrendo all'utilizzo di altre forze di polizia, per garantire maggiore sicurezza dei cittadini, provvedendo ad adottare tutti i provvedimenti che si riterranno più idonei al fine di evitare il reiterarsi di simili accadimenti, per la salvaguardia del benessere comune”

Sabato 25 in via Garibaldi, a Campobello di Mazara, e domenica 26 Gennaio, a Tre Fontane, sull'area pedonale della Piazza Favoroso, verrà allestito un gazebo presso il quale i cittadini potranno sottoscrivere tale petizione.

Contestualmente i Consiglieri hanno inoltre predisposto ed inoltrato una mozione di indirizzo al Sindaco, nella quale si chiede di ripristinare immediatamente il sistema di videosorveglianza, contribuendo così a garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini.

Campobello di Mazara 23-01-2020

TOMMASO DI MARIA

GASPARE PASSANANTE

SABINA LAZZARA

MARIA TRIPOLI