CVetrano: tratto di via Pignatelli senza pali della luce. Illuminazione "green" dei residenti per scoraggiare i ladri

di: Redazione - del 2020-01-25

Lo scorso mese di giugno, nella via Pignatelli Aragona a Castelvetrano, sono stati tolti diversi pali della luce, probabilmente perché non sicuri e pericolanti, e ad oggi non sono stati ancora sostituiti.

I residenti sono stati pertanto costretti a fare ricorso all’energia solare, montando a proprie spese delle luci per illuminare la strada come deterrente per i ladri e per potere entrare in sicurezza nelle proprie abitazioni.

La speranza è che prima possibile la pubblica illuminazione possa essere installata nuovamente.