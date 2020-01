La Folgore travolge il Villabate a Castellammare. Ottima prestazione dei rossoneri

del 2020-01-26

La Folgore travolge il Villabate, consolida la sua marcia verso i playoff e accorcia le distanze dalla capolista Sciacca, sconfitta a Casteltermini. Dopo solamente 45 secondi i rossoneri conquistano un calcio di rigore e Rallo dal dischetto apre le marcature. Al 26esimo ancora Rallo dopo una ribattuta su Carovana raddoppia. La terza rete arriva in chiusura di primo tempo, al 44esimo, con Giacalone su assist di Carovana. Nel secondo tempo, al 14esimo, Camara sigla il poker. Al 27esimo, approfittando di un errore difensivo, D’Amico per il Villabate accorcia le distanze. Carovana al 90esimo chiude i giochi con la quinta rete davanti a un centinaio di ultras che hanno sostenuto per tutta la gara i rossoneri. Domenica prossima gara difficile in casa dei cugini della Mazarese che vorranno rifarsi dopo la sconfitta maturata nel girone di andata.