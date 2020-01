Quando la riabilitazione passa attraverso il teatro e lo spettacolo. Sabato a CVetrano commedia e mostra presso la Ruggero Settimo

del 2020-01-26

I Centri Diurni per disabili psichici adulti del Dipartimento Salute Mentale della A.S.P. di Trapani, che comprende Castelvetrano, Mazara, Marsala e Trapani, unitamente alla C.T.A., al gruppo teatro “Officina di Coscienza” e al Teatro delle Radici di Trapani (progetto triennale di riabilitazione e inclusione sociale delle persone con disagi psicofisici) nato dalla sinergia della compagnia “Teatro Di Fuori” con l'A.S.P. Trapani, condividendo finalità, scopi e obiettivi, hanno dato vita ad un progetto itinerante che coinvolge circa 80 pazienti e tutti gli operatori delle strutture su indicate.

II progetto, realizzato con la supervisione della dottoressa Tommasella Marino, coordinatrice dei Centri Diurni e C.T.A. dell'A.S.P. di Trapani e la Direzione Artistica di Turi D'anca, vuole mostrare la nostra sicilianità attraverso i balli, i canti, i proverbi, le foto, il teatro e la gastronomia e all'uopo sono stati attivati e/o incrementati laboratori miranti ad ottenere validi risultati nelle aree già indicate.

Fare riabilitazione va al di là delle conoscenze tecniche, della professionalità e dei metodi di lavoro, ma è piuttosto la capacità di mettersi in gioco, di sapere interagire con l'altro, guardando non la malattia ma la “parte sana” del paziente per aiutarlo a scoprire significati e conoscenze della propria vita attraverso l'attivazione di strategie e laboratori. L'obiettivo primario è quello di aprire le porte dei Centri per ricevere nuovi stimoli, avere la possibilità di confronto e di nuove relazioni fungendo da “cerniera” tra il sanitario e il sociale.

Il 30 gennaio presso l'Auditorium del Circolo Didattico “Ruggero Settimo” di Castelvetrano ci sarà una intera giornata dedicata all'evento. Ci sarà un intrattenimento nelle ore antimeridiane con balli, canti e proverbi riconoscendo l'importanza della danza nel miglioramento della componente individuale, relazionale e sociale, che agisce a livello fisico, psicologico e cognitivo. La scelta dei proverbi permette di riappropriarci del territorio, delle nostre radici migliorando la comprensione e riempiendo di contenuto le parole.

Nel pomeriggio, dalle 15:00 in poi l’evento continuerà con la proposta di altri balli e canti e per concludere ci sarà la rappresentazione teatrale di una commedia in lingua siciliana dal titolo “Comu semu ricchi e un’ nni lu sapi nuddu” scritta da Elio Indelicato, diretta da Giuseppe Lo Sciuto in arte (Sciupè) e da Anna Di Giovanni.

Il teatro è cultura e attraverso esso si migliora la memoria, l'attenzione, la mimica, la postura, la comunicazione e il ritmo, dando la possibilità all’interprete di calarsi nel personaggio che rappresenta. Durante tutta la giornata sarà allestita una mostra fotografica a cura degli utenti che sono riusciti a bloccare l'istante per renderlo eterno, catturando i particolari dell’insieme che hanno visto. Dalle ore 13 alle ore 14:30 ci sarà un intervallo gastronomico per assaporare prelibatezze siciliane.

L'ingresso è gratuito Si ringrazia la A.S.P.di Trapani, il Circolo Didattico “Ruggero Settimo” le Autorità presenti e tutti quanti avranno il piacere di esserci.