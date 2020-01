Quarti di finale Coppa Italia Promozione: domani la Folgore in trasferta ad Acquedolci per la gara di andata

del 2020-01-28

La Folgore domani pomeriggio in campo per la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione. Una trasferta molto lunga nel messinese per affrontare l’Acquadolcese, squadra che si trova nelle zone alte della classifica del suo girone.

Peppe Bonino e Fabio Longo, ai quali è stato affidato il compito di dare tranquillità al gruppo e di far scendere la migliore formazione, non nascondono le insidie della gara. ”Sappiano che è una squadra giovane che corre a tutto campo con qualche elemento di esperienza. Il fattore campo per loro diventa importante. Noi non andremo a fare barricate, ci giocheremo la partita con la massima concentrazione per portare a casa un risultato positivo".