Dal restauro dello Zeus Hotel 15 appartamenti per famiglie in difficoltà. Si lavora a progetto per finanziamento europeo

di: Elio Indelicato - del 2020-01-29

L’ex Zeus Hotel di Castelvetrano, non sarà demolito anzi da restituire alla collettività, se entro il prossimo 16 febbraio, sarà presentato un progetto di riqualificazione per essere finanziato dalla Comunità Europea. “Tutto nasce da una sinergia tra l’Amministrazione comunale e lo Iacp di Trapani,che hanno voluto spiegare nei locali dell’auditorium di via Garibaldi il progetto “Social Housing” (edilizia residenziale sociale).

Erano presenti oltre al sindaco Enzo Alfano, i massimi vertici dello Iacp Fabrizio Pandolfo e Pietro Savona, oltre ad un buon numero di associazioni locali demandate a potere suggerire una proposta unitaria assieme alla Diocesi, che tenga conto delle esigenze del territorio che conoscono meglio degli altri, il tutto entro il prossimo 16 febbraio.

L’idea è quella di creare 15 piccoli appartamenti da 50 a 100 mq con una ricettività di una famiglia di quattro persone. Non si tratta di edilizia residenziale, ma solo di potere dare a chi ne ha bisogno un alloggio momentaneo. ”Un bene inclusivo” lo chiama il Sindaco: ”che possa servire ad ospitare i nuovi poveri, le urgenze, chi deve lasciare la propria casa fatiscente, per motivi di edilizia pericolante, e non è in grado di trovarne altre.

Poi si pensa anche a potere ospitare padri di famiglia divorziati, indigenti.” Il progetto è molto stimolante, il presidente della Fondazione San Vito Onlus di Mazara Vito Puccio, tra l’altro esponente operativo della Caritas diocesana, ha parlato di potere aprire una mensa a piano terra, oltre a dei locali di inclusione sociale, per attività ricreativa per gli anziani e di questo se ne dovrebbe occupare il Comune.

L’arciprete Don Giuseppe Undari aggiunge: ”Sono stato invitato a partecipare alla presentazione del progetto come rappresentante delle comunità ecclesiali di Castelvetrano. Nel ringraziare il Sindaco per l’invito espressomanifesto con piacere la nostra volontà di collaborare affinchè chi non può permettersi più una casa dignitosa possa realizzare il sogno di uno spazio accogliente e confortevole.

L’attenzione del progetto concentrata sugli alloggi, non esclude la possibilità di prestare un’attenzione al mondo degli anziani e delle altre fasce deboli della popolazione. Ci auguriamo di potere collaborare con le altre associazioni al fine di potere migliorare la qualità della vita e delle relazioni umane.”

Presente anche l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune l’architetto Maurizio Oddo che ha spiegato un po’ anche il progetto e il vice sindaco Biagio Virzì, a cui farebbe piacere che questa terza fase dell’ex Jolly Hotel diventato poi Zeus Hotel, venisse intitolato al giornalista Mauro Rostagno ucciso dalla mafia e "che è stato- ha detto -molto attento alle vicende di questa nostra città.”

Le premesse ci sono tutte, perché si possa sperare che la Comunità Europea decida di finanziare questo progetto di un bene confiscato all’ex imprenditore Giuseppe Grigoli, che lo aveva acquistato da privati. L’immobile già attenzionato dai tecnici dello Iacp si presenterebbe in ottime condizioni dal punto di vista statico, per il resto “tutto da rifare”.

Nella foto lo Zeus Hotel oggi.