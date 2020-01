Il lettore scrive: "Odori nauseabondi in via Campobello". Residenti chiedono tempestivo intervento

di: Redazione - del 2020-01-28

Pubblichiamo la segnalazione di alcuni lettori nella speranza di un intervento risolutivo. Siamo in via Campobello, 107, dove da oltre un mese i residenti sono costretti a tenere le finestre chiuse a causa di cattivi odori dovuti a liquidi che fuoriescono da un tombino. Per tale motivo gli stessi chiedono, per il tramite della nostra redazione, l’intervento dei tecnici comunali.