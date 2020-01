Emozione e ricordi nella "Giornata della memoria" ieri all'Alberghiero. Ricordato Lolli Indelicato

del 2020-01-28

Ieri, giornata della memoria, nei locali dell'Alberghiero si è celebrato il ricordo delle vittime dell’Olocausto con una manifestazione organizzata dal dipartimento linguistico dal titolo: ”Tuffiamoci nella memoria camminando in punta di piedi tra i ricordi dei sopravvissuti“ nella quale gli alunni delle classi quinte, dopo la visione del film “la signora dello zoo di Varsavia”, hanno accolto l’avvocato Giuseppe Indelicato che ha portato con se il dolore vissuto dal padre Calogero, militare e poi prigioniero di guerra nei lager durante la seconda guerra mondiale.

Si è dunque aperto un confronto dove Giuseppe Indelicato ha condiviso con i giovani alunni i ricordi del padre. Gli alunni, facendo un salto indietro nel tempo, hanno scritto delle lettere immaginando di potergliele inviare a Calogero Indelicato, meglio conosciuto come Lolli, per rincuorarlo in quei terribili giorni vissuti in prigione.

L’ emozione è stata forte ed ha pervaso l'aula 'Floriana D’Alessandro', anche durante la lettura di alcune pagine del libro/diario scritto da Calogero Indelicato dal titolo “Addio Furstenberg”,nell’intento di voler mantenere vivo il ricordo del padre e di tutte le vittime con la speranza che i giovani non dimentichino, pur essendo tristemente consapevoli, che la guerra è la lezione di storia che l’uomo non ha mai voluto o saputo imparare.