La difesa dell’Ospedale di CVetrano passa anche dall’America. Consegnato dossier al Presidente Musumeci

del 2020-01-28

La difesa dell’ospedale di Castelvetrano passa anche dall’America e dai castelvetranesi emigrati. Grazie infatti a un’ottima azione congiunta oltreoceano tra Castelvetrano e New York di Orgoglio Castelvetranese e Fidapa è stato possibile che Josephine Buscaglia Maietta, giornalista, approfittando di una visita del Presidente della Regione Musumeci negli States ha consegnato a quest’ultimo il documento approvato dal Consiglio Intercomunale del Belice in difesa dell’ospedale “Vittorio Emanuele” ribadendone l’importanza del presidio per l’intera Valle del Belìce. Un grazie a Maria Campagna che ha saputo realizzare questa occasione oltreoceano che si spera possa servire per sensibilizzare anche il Presidente della Regione.