La Lombardo Radice - Pappalardo” supera la selezione provinciale del premio nazionale "Scuola digitale"

del 2020-01-29

L’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice - Pappalardo” di Castelvetrano, ha superato la prima selezione provinciale per il concorso nazionale Premio scuola digitale per l’anno scolastico 2019-2020. Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell'apprendimento e nell'insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale, e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica innovativa.

L’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo ha candidato il lavoro digitale realizzato dalla classe 3a del plesso E.Medi seguiti dai professori Maria Pia Ferrante e Giuseppe Salluzzo. Il video ed il videogioco prodotto dagli alunni sul tema della sicurezza a scuola è stato il frutto di un attento lavoro di condivisione in classe sull'evacuazione in caso di terremoto.

L’esperienza è stata positiva ed inclusiva perché tramite l’uso delle nuove tecnologie, i ragazzi si sono messi in gioco e, divertendosi, hanno realizzato un video gioco, prendendo coscienza di quanto sia utile ed importante il lavoro di squadra. Prossimo appuntamento l'11 Febbraio al Teatro Impero di Marsala per presentare al pubblico il loro lavoro e gareggiare per l'accesso alla fase regionale.