Salemi, il Comune stipula accordo transattivo con l'associazione "Amici degli Animali"

di: Redazione - del 2020-01-30

Il Comune di Salemi e l’associazione “Amici degli Animali – AGADA” di Trabia, in provincia di Palermo, hanno stipulato un accordo transattivo volto alla rideterminazione bonaria delle somme dovute dal Comune all’associazione per la gestione del Rifugio Sanitario.

Il debito maturato dal Comune per i servizi resi dalla citata associazione nel 2019, consistenti nel mantenimento e nella custodia, nella sterilizzazione, nella cura e nella degenza degli animali ricoverati presso il Rifugio di Salemi, ammontava ad €. 15.346,30, iva inclusa.

Nei giorni scorsi, l’ente comunale ha formalizzato la proposta di pagamento, in un’unica soluzione, della somma di €. 14.000,00 a tacitazione di ogni pretesa, che è stata accettata dall’associazione “Amici degli Animali”.

L’accordo risulta conveniente per il Comune in quanto, oltre ad una riduzione delle somme dovute a titolo di sorte capitale, prevede anche l’esenzione totale di interessi legali e altri oneri, mentre l'associazione "Amici degli Animali" ottiene il pagamento del credito vantato in un'unica soluzione.