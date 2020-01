del 2020-01-29

Grande Folgore che batte l'Acqualdolcese in trasferta per 4-2 con tripletta di Armato che al 12' aveva portato in vantaggio la Folgore poi i locali pareggiano prima su rigore e poi passano in vantaggio ma alla fine del primo tempo arriva il 2-2 poi la Folgore dilaga con Carovana e Armato in una partita che era valida per i quarti di finale di coppa Italia.