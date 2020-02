Il carcere di CVetrano, imponente struttura lontana dai nostri pensieri "travolti" dalla routine di ogni giorno

di: Simonetta Schillaci - del 2020-02-03

Lo vedi di sfuggita appena entri a Castelvetrano dallo svincolo autostradale della A-29, te lo ritrovi di fianco se ritorni da Belicittà, maestoso, inquietante, di un colore non colore, custode della libertà di chi ha commesso dei reati o di chi è vittima di errori giudiziari: è il carcere, o casa circondariale, la cosiddetta “ casa di pena” ed, in effetti, guardarlo mette una gran pena.

Sarà per questo che a tratti volutamente ci dimentichiamo sia lì e con lui copriamo con l’indifferenza coloro che ci lavorano o che lì dentro scontano la loro pena, forse per un meccanismo di difesa, perché il carcere inevitabilmente rimanda all’idea dei crimini, ci lasciamo inghiottire dal tram tram della quotidianità e mettiamo a tacere domande, dubbi, curiosità trasformando quella realtà che, se pur triste, diventa una figura in secondo piano, offuscata da una metaforica lontananza.

Eppure è li a due passi dalle nostre vite, dai nostri affanni, dal nostro tempo che corre veloce mentre chissà se di chi è privo della libertà il tempo si beffa, attenuando la sua folle corsa e diventando lentissimo.

E immagino che chi si trova a dover scontare una pena, anche minima, svolge un processo di rieducazione che lo porta ad assumersi delle responsabilità e lo aiuta ad entrare in relazione con gli altri e a costruire rapporti positivi, a ritrovare sè stesso e a ritornare a far parte della società.

Certo anni di marginalità e isolamento, sono difficili da superare ed uscire dal carcere inebriandosi di libertà sarà spaventoso e bellissimo, ma il reinserimento nella società dovrà fare i conti con l'incapacità di comunicare e di relazionarsi con una realtà che irrimediabilmente sarà diversa, così chissà se pieni di libertà e di buoni propositi anche loro torneranno ad essere personaggi pirandelliani muniti di una maschera donatagli dalla società e guarderanno senza realmente vedere quel mausoleo chiamato carcere o se sapranno donare i loro pensieri a chi in quel carcere è rimasto.

Perché, come diceva Einstein, “il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie, ma per quelli che osservano senza dire nulla”!