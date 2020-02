A CVetrano il calcio è anche al femminile. Nasce squadra di calcio a cinque. Entusiasmo e determinazione per trenta ragazze

di: Elio Indelicato - del 2020-02-02

Proprio 50 anni fa, era l’anno 1970, un gruppo di studentesse del Liceo e del Magistrale indossarono calzoncini corti, calzettoni e magliette e scesero in campo allo stadio "Paolo Marino" di Castelvetrano tra una “ovazione” dei maschietti.

Da allora è passato veramente tanto tempo ma Castelvetrano sembra non avere mai dimenticato questa voglia di fare calcio al femminile.

Loredana Rizzo, 38 anni, grafico di professione presso la ditta Mistretta è stata da sempre appassionata di questo sport e a 18 anni si divertiva a giocare a calcio con una squadra chiamata Libertas partecipando al campionato di calcio a cinque provinciale e regionale.

Adesso, precisa, la stessa “la passione c’è sempre e sto tentando di fare decollare una vera e propria scuola calcio nella società presieduta da Lina Gambino, che si chiama Ads Fair Play, con a capo del settore tecnico l’ex giocatore della Folgore Gianfranco Ruccione.

L’intenzione è quella di creare una realtà sportiva alternativa al femminile partendo dalle bambine dell’età di sei anni a salire”.

Attualmente sono circa una trentina la ragazze che sgambettano nel campo della Cafena e si tratta comunque di un gruppo amatoriale diviso nella categorie baby girl e ladies. Il calcio a cinque per gli organizzatori, vuole essere una alternativa alla palestra.

Sicuramente la nazionale femminile di calcio, che ha partecipato di recente ai campionati del mondo e la diffusione delle immagini anche sugli schermi di mamma Rai, hanno sicuramente dato una spinta a questo sport e in Sicilia le adesioni sono aumentante.

E mentre le ragazzine tra gli occhi entusiasti dei genitori danno i primi calci ad un pallone, la società ha anche pubblicizzato l’attività attraverso i social e in particolare sulla propria pagina facebook : calcioa5femminilecastelvetrano. Lì si potranno avere ulteriori informazioni anche sugli orari di allenamento che sono assolutamente compatibili con i “doveri” scolastici.

Ma Castelvetrano ha conosciuto anche il palcoscenico del campionato di serie B femminile negli anni settanta, con una squadra che nacque dalla fusione di due gruppi di studentesse del Liceo e del Magistrale che si chiamavano “Oreadi e Plaudi”. Manco a farlo apposta dalla fusione nacque un nome: Folgore Castelvetrano.

“Furono fatti degli acquisti, ricorda Diana Kovaceff, dalla società Perle nere che militava in serie A. Arrivarono le sorelle Emilia e Franca Clemente e si giocava a Palermo, Trapani, Tommaso Natale e anche a Mazara, da dove arrivò anche un centravanti soprannominato per scherzo “Boninsegna” per il grande fiuto del gol”.

Poi nel corso degli anni ci sono stati altri tentativi di costruire una squadra di calcio femminile ma hanno avuto vita breve. Adesso si parte dal settore giovanile senza per ora a partecipare a campionati provinciale e regionali.

Anche Salvatore Bianco, delegato provinciale della federazione calcio a Cinque trapanese, plaude l’iniziativa della neo società castelvetranese aggiungendo che “è in itinere l’organizzazione di un torneo femminile amatoriale a livello provinciale di calcio a cinque, dove possono partecipare ragazzine a partire dai 14 anni compiuti, per promuovere questa disciplina sportiva, che continua a interessare un buon numero di ragazze anche in Provincia. Attualmente abbiamo anche due formazioni femminili di calcio a 11, il Trapani e il Marsala. La nascita a Castelvetrano di questa nuova realtà come Delegazione non può che farci piacere auspicando che altre realtà provinciali intraprendano questa sana disciplina sportiva”.

Nella foto Loredana Rizzo.