Il coronavirus colpisce anche in Italia. Due cinesi ricoverati in isolamento allo Spallanzani di Roma

del 2020-01-30

"Abbiamo due casi accertati di coronavirus in Italia". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte, precisando che si tratta di turisti cinesi che sono venuti nel nostro Paese. Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto che sono state già predisposte tutte le misure precauzionali: i due sono stati infatti isolati presso l'ospedale Spallanzani di Roma. Chiuso il traffico aereo da e per la Cina. "No agli allarmismi", afferma il ministro Roberto Speranza.

Come racconta il Corriere della Sera "L’Oms (organizzazione mondiale della sanità) ha dichiarato l’emergenza sanitaria «globale» per il coronavirus che, partendo dalla Cina, si sta allargando ad altre nazioni del pianeta. La Cina - detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus - ha preso straordinarie misure per fare fronte all’emergenza del virus 2019-nCoV, ha isolato il virus, lo ha sequenziato e ha condiviso i dati con tutti. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato ininterrottamente per tutto questo tempo”.

Per l’Oms, però, non è possibile immaginare quanto grande sarà questa emergenza e quindi bisogna essere preparati ad affrontarla. Da qui la decisione di dichiarare l’emergenza internazionale".