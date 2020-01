Alghe nel porto di Selinunte, Alfano ottimista: "A breve via a lavori per 275 Mila Euro"

del 2020-01-31

In merito alla questione delle alghe al porto di Marinella di Selinunte la svolta sembra essere vicina. Moderatamente fiducioso il Sindaco Enzo Alfano il quale, ai microfoni di Cnews.it, ha fornito importanti novità: “Sono stati stanziati ben 275 Mila Euro per il porto di Marinella di Selinunte che verranno spesi in lavori propedeutici che si andranno ad aggiungere a quelli (di importo pari a circa un Milione di Euro stanziato dalla Regione) più importanti.

E’ stato individuato l’Ingegnere del Genio Civile dall’Assessorato Regionale che seguirà l’iter procedura e progettuale che porterà al tanto atteso inizio dei lavori. Nei primi giorni della prossima settimana ci sarà l’inizio dei lavori di 'somma urgenza'” .

Sarà la volta buona che i marinai tornino ad avere il porto sgombrato dalle alghe in attesa delle definitiva risoluzione di un problema che dura da troppi anni.