Incidente tra Mazara e Campobello. Uomo investe e uccide con la sua auto due asini

del 2020-01-31

Alle prime luci dell'alba intorno alle 4,30 sulla ss 115, nei pressi del bivio per contrada San Nicola, tra Mazara e Campobello, si è verificato un incidente stradale. Dalle prime informazioni pervenute in redazione, pare che un giovane L.I. di Campobello a bordo della sua automobile una Alfa Romeo andata distrutta, abbia perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro due asini uccidendoli.Il ragazzo stava facendo ritorno a Campobello di Mazara provenendo dalla località turistica di Mazara.Il giovane conducente è stato condotto in ospedale a Castelvetrano per accertamenti. Si ipotizza per lo stesso un problema alla spalla, ferite da taglio al viso con punti.

Sul posto gli agenti del commissariato di Polizia, la polizia municipale e l’Anas.Si attende l’arrivo dei medici veterinari dell’Asp anche per verificare la proprietà degli animali.