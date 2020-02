Completati lavori al Teatro Selinus chiesti dalla Magistratura. Chiesto il dissequestro. L’attesa continua

del 2020-02-03

In foto: Il teatro Selinus (ph. wikipedia)

Il Teatro Selinus ancora chiuso. In tanti si chiedono perché dopo tanto tempo ancora il palcoscenico non sia fruibile. A spiegarci meglio lo stato dei fatti il primo cittadino Enzo Alfano: “Sono stati fatti dei lavori concordati con l’Asp e la Magistratura. Abbiamo chiesto il dissequestro del palco e adesso stiamo attendendo. Ipotizziamo che la Magistratura chiederà all’Asp un nuovo sopralluogo per verificare che i lavori siano stati fatti correttamente e speriamo che nel giro di tre settimane possa giungere il dissequestro”. La speranza è che quanto prima tutto l’iter si possa concludere quanto prima e il Selinus torni a essere fruibile.