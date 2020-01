Una ditta cvetranese gestirà trasporto pubblico tra CVetrano, Triscina e Selinunte. Ultime formalità prima dell’annuncio

del 2020-01-31

Nel giorno in cui Autoservizi Salemi annuncia la progressiva riduzione (e lo stop il 13 Febbraio) delle corse tra Castelvetrano e frazioni in virtù del mancato rinnovo della convenzione con il Comune di Castelvetrano abbiamo raggiunto telefonicamente il Sindaco Alfano recependo le richieste di numerosi lettori che ci hanno chiesto se il servizio verrà comunque continuato o meno.

Lo stesso primo cittadino rasserena tutti affermando che: “abbiamo assegnato il servizio di trasporto scolastico da Triscina Marinella e viceversa ad una ditta di Castelvetrano, la Ditta Messina che metterà a disposizione un autobus di 42 posti anche se l’utenza scolastica è molto minore. Per il trasporto urbano, invece, da via Campobello verso viale Roma sempre per gli alunni stiamo cercando di ovviare con i nostri mezzi comunali”.

Il bando affidato fino a Giugno comporterà una spesa per le casse comunali di 25 Mila Euro. La partenza del nuovo servizio sarà possibile non appena verrà rilasciato il certificato antimafia.