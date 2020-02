I locali comunali ai privati per far “ripartire” il Sistema delle Piazze. Previsto anche sportello per il microcredito

del 2020-02-01

“A breve verrà pubblicato un bando per l'assegnazione ai privati dei locali del centro storico di Castelvetrano nella speranza che ci siano tanti commercianti che manifestino il loro interesse a investire in tali spazi". Lo ha dichiarato il Sindaco Alfano nel corso della trasmissione “Parliamone” anticipando anche la nascita a Castelvetrano di uno sportello del microcredito finalizzato a dare uno slancio al’economia con l’elargizione di somme non a fondo perduto specificsado come anche un piccolo finanziamento da 25 mila euro genera circa due posti di lavoro.

“Avvieremo anche con ex personale di Unicredit servizi di consulenza per chi, dopo aver ricevuto delle somme di denaro, si appresta ad investire in attività commerciali situate a Castelvetrano”.