“Falso che il Comune di CVetrano non vuole continuare le demolizioni a Triscina. Va fatto, ma rispettando l’Ambiente". Nota dell’Ass. Oddo

del 2020-02-02

Hanno destato polemiche le affermazioni di Legambiente e talune considerazioni riportate in un articolo pubblicato sul Giornale di Sicilia a firma di Francesca Capizzi in merito allo stato dei lavori attinenti l’abbattimento delle case abusive a Triscina. Un fermo lavori che l’Assessore Oddo in una nota di replica ha spiegato evidenziando il punto di vista dell'amministrazione.

”Gentile Francesca Capizzi, non posso che esserLe grato che nel suo articolo, apparso ieri sul Giornale di Sicilia, Lei parli ‘delle case abusive di Triscina’. L'importante, però, che se ne parli correttamente senza diffondere notizie che non corrispondano al vero. Che ben vengano, quindi, ‘le spiegazioni’ annunciate ma è necessario riportare sempre la verità! A partire da quale assunto, il presidente regionale di Legambiente - che Lei cita di continuo - affermerebbe che "non c’è volontà da parte dell’amministrazione comunale" di continuare nelle demolizioni?

Conoscete realmente i fatti se Lei, in premessa, anticipa di spiegarne le motivazioni ? Invero, è assolutamente falso! Tralasciando le iniziali e offensive illazioni, questa Amministrazione NON HA FERMATO ALCUN "PROGETTO DI LEGALITA'". Al contrario, proprio in nome di quei valori che Legambiente si proclama essere Paladina, questa Amministrazione, dopo avere appurato, alla presenza del locale comando di polizia municipale, la presenza di rifiuti abbandonati e provenienti dalle demolizioni, ha temporaneamente rinviato il proseguo dei predetti lavori in attesa dell’elaborazione di un nuovo piano di demolizione, ben più particolareggiato e rispettoso della esigenza di tutela dell’ambiente rispetto a quello sino a allora portato avanti. Si rimane esterrefatti a leggere le affermazioni, da Lei virgolettate, “di un possibile museo degli abusivi" non essendo nostra intenzione museificare chi ha sicuramente contribuito a distruggere il Paesaggio.

Esecrabile - considerato che non ci si aspetterebbe un linguaggio così poco forbito da chi ricopre la carica di Presidente - essere additati come persone prestate al "ridicolo" e destinate semplicemente a "perdere tempo". SIAMO CONSAPEVOLI - contrariamente a quanto Lei scrive - CHE BISOGNA RISPETTARE LE LEGGI e, qualora Le fosse sfuggito, mi permetto di sottolineare che ci siamo mossi da subito - continuiamo e continueremo a farlo - in questa direzione.”