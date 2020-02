Santa Ninfa, ammodernamento dell'impianto di illuminazione; finanziato il completamento

di: Redazione - del 2020-02-01

Il decreto di finanziamento di tre milioni e 300mila euro per l'ammodernamento dell'impianto comunale di pubblica illuminazione è stato registrato nei giorni scorsi dalla Corte dei conti.

Lo ha comunicato all'ente l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità. Il progetto del Comune di Santa Ninfa (redatto da Giuseppe Caraccia, geometra dell'Utc) rientrava tra quelli ammessi e sarà finanziato interamente dalla Regione tramite gli appositi fondi comunitari destinati all'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici. Consentirà di completare il rinnovamento dell'intera rete di illuminazione municipale e comporterà un considerevole risparmio per le casse dell'ente: la riduzione della spesa, fanno sapere dall'Ufficio tecnico, sarà infatti del quaranta per cento.

Il rifacimento dell'impianto è stato avviato nel 2014. A partire da quell'anno, infatti, furono eseguiti gli interventi di sostituzione in buona parte del centro storico e della zona di espansione a valle (viale Pio La Torre, viale Piersanti Mattarella, via Carlo Alberto Dalla Chiesa).

Pienamente soddisfatto il sindaco Giuseppe Lombardino: «Il finanziamento – precisa – ci permetterà di sostituire gli attuali corpi illuminanti e i quadri elettrici. Tutto ciò, oltre a comportare una più efficiente illuminazione, consentirà un risparmio considerevole sia sui costi di gestione che su quelli di consumo».