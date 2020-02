Pestaggio ieri sera in viale Roma. Ferito un giovane partannese e un castelvetranese. Lievi ferite per una ragazza

del 2020-02-01

Tre persone ferite al termine di quella che sembra essere stata una vera e propria aggressione scaturita da una probabile lite. È successo ieri sera in viale Roma dove ad un certo punto un giovane C. A. di 26 anni, residente a Partanna, con il volto tumefatto è entrato in una pizzeria sita nei pressi del viale Roma per chiedere soccorso per se e per le altre due persone colpite. Trattasi di A. G. originario di Castelvetrano e una ragazza T. L., di origini milanesi,

I titolari della pizzeria e un agente delle forze dell’Ordine fuori servizio hanno prestato subito soccorso e hanno chiamato la Polizia e il 118. Degli autori o dell’autore del pestaggio al momento non si sa nulla. Indagini sono in corso per far luce su questa aggressione verificatasi in Viale Roma ieri sera.

Pare che alla base del fatto di violenza ci siano futili motivi legati alla restituzione di piccole somme di denaro.