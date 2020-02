Gaspare Raineri non diventerà Consigliere Comunale. Il TAR boccia il suo ricorso

di: Redazione - del 2020-02-02

Si è chiuso con un nulla di fatto il ricorso al TAR di Gaspare Raineri. Risultato il primo per preferenze alle scorse elezioni comunali nella lista Legalmente, a sostegno del candidato sindaco Antonino Giaramita, Raineri ha presentato ricorso al tribunale amministrativo di Palermo contro l'attribuzione di un seggio in più ai 14 spettanti al M5S. In prima istanza, il seggio sembrava spettasse proprio all'ex presidente della Folgore, ma la legge prevede anche che il Sindaco deve avere una maggioranza di almeno il 60% dei seggi e quindi per arrotondamento la maggioranza ha guadagnato un altro seggio (14 seggi corrispondono al 58,3%).

Resta pertanto sugli scranni di Palazzo Pignatelli la consigliere (M5S) Anna Corleto.