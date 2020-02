Demolizioni case abusive a Triscina. Polemiche e accuse di Legambiente: “Preoccupati da questa incresciosa vicenda”

di: Francesca Capizzi - del 2020-02-02

“Sono sconcertato di questa amministrazione che accampa scuse per non abbattere le case, è riuscita a fermare un progetto di legalità nella patria di Matteo Messina Denaro. A parlare è il presidente regionale di Legambiente, Gianfranco Zanna, che si è detto preoccupatissimo per questa incresciosa situazione.

Sono ferme le demolizioni delle case abusive di Triscina da quando si è insediato il nuovo sindaco pentastellato Enzo Alfano. Sono state abbattute solo 32 immobili su 83, sino ad Aprile del 2019, da allora tutto fermo. A eseguire i lavori di abbattimento è l’impresa Cogemat srl di Trapani. Per le demolizioni la commissione straordinaria, alla guida del comune fino al maggio scorso, dopo lo scioglimento per mafia nel giugno 2017, ha ottenuto dalla cassa depositi e prestiti tre milioni di euro. Lo scorso settembre, il primo cittadino aveva assicurato che le demolizioni sarebbero ripartite, ma ad oggi è ancora tutto fermo.

Inizialmente, avevano fatto sapere che la questione riguardasse alcuni passaggi amministrativi, ma il sindaco Alfano aveva anche espresso pubblicamente le sue perplessità in merito alle demolizioni rispetto alla tutela ambientale. “ Quelle finora fatte - aveva detto Alfano - non hanno rispettato l’ambiente, ma comunque non possono fermarsi, queste vengono fuori da sentenze definitive. Ma bisogna fare delle demolizioni intelligenti, che salvaguardino il territorio”.

Nei giorni scorsi c’è stata una riunione con il primo cittadino, la sovrintendenza dei beni culturali, il demanio marittimo e la cogemat srl. Secondo Alfano una delle priorità, prima di abbattere è capire come smaltire i rifiuti speciali che vengono fuori dai singoli abbattimenti. Ed il secondo, su cosa si debba intendere per “status quo ante”, ovvero lo stato dei luoghi da ripristinare. I lavori da demolire riprenderanno – ha voluto precisare il sindaco Enzo Alfano - ma dobbiamo capire che tipo di abbattimenti fare, con dei progetti ben precisi e mirati. Bisogna quindi fare un ragionamento con chi ha la competenza per decidere.

Non la pensa cosi il presidente regionale di Legambiente. “ La verità - ha detto Zanna - è che queste case non le vogliono abbattere. E’ semplicissimo farlo, basta seguire le procedure dei commissari straordinari che avevano dato inizio alle demolizioni. Diversamente, se il sindaco ha tutte queste perplessità, che denunci i commissari sul loro operato, visto che è perplesso su l’impatto ambientale. E’ inutile parlare di un possibile museo degli abusivi o di abbattere le case a metà e far diventare un orto l’area delle case abusive. Tutto ciò è ridicolo. Tutti i convegni che hanno fatto sono solo una perdita di tempo. Bisogna rispettare le leggi e la Cogemat srl se ha vinto il bando è perché era tutto in regola”. Intanto l’impresa ha fatto sapere di aver sollecitato il sindaco più volte, attraverso i loro avvocati per il disagio che stanno vivendo, dal momento che ci sono mezzi e personale fermi da mesi.

“ I lavori sono in regola - dicono dalla Cogemat srl - ci sono tutti i video delle demolizioni per ogni singolo fabbricato. I rifiuti, anche quelli speciali che si trovano ancora su alcuni luoghi di abbattimento, verranno smaltiti correttamente non appena riprenderanno le attività”.