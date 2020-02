Nessuna riduzione TARI 2018 nonostante la gestione critica della raccolta rifiuti. Nota del Sindaco Alfano

del 2020-02-03

Nessuna riduzione della tassa sui rifiuti nonostante i disagi del 2018 e una raccolta rifiuti che ha presentato gravi inadempienze e criticità. In numerosi avevano presentato istanza per la riduzione della tassa ma il Sindaco Alfano con una nota apposita ha confermato che il tributo vada pagato interamente:

Con riferimento alle richieste di riduzione della rata della TARI per l'anno 2018, pervenute agli atti dell'Ufficio Tributi negli anni 2018 e 2019, in relazione al mancato svolgimento regolare del servizio elf gestione dei rifiuti e in riferimento all'Ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 T.U,E.L. n. 52 del 3.7.2018, disposta dalla Competente Commissione Straordinaria si avvisano gli istanti utenti che l'eventuale pagamento del 20% sarà considerato quale anticipo sull'importo totale che dovrà essere, comunque, pagato per intero, non essendoci le condizioni per detta riduzione, in quanto si è trattato di interruzione temporanea del servizio gestione rifiuti, stante il successivo passaggio alla raccolta differenziata.

IL SINDACO