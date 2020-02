CVetrano, scattato il protocollo del Coronavirus al "Vittorio Emanuele". Medici con le tute e mascherine ai presenti

di: Redazione - del 2020-02-04

Momenti di apprensione intorno alle 18.30 oggi al Pronto Soccorso di Castelvetrano. Un giovane ha riferito di avere sintomi influenzali (mal di pancia e leggeri sintomi influenzali) e di essere da poco rientrato da una crociera durante la quale è entrato in contatto con persone di nazionalità cinese. Immediatemente è scattato il protocollo Coronavirus. I medici hanno indossato le tute e sono state distribuite le mascherine (in foto) ai presenti.

Sottolineando che non è stato accertato alcun caso di contagio sembra che il giovane è stato, in via precauzionale, trattenuto presso una stanza del nosocomio castelvetranese dove non si esclude che verranno effettuati i dovuti test volti ad accertare se trattasi di una mera influenza stagionale, di una mera gastroenterite o se davvero trattasi di un caso contagio.

Numerosi sono stati di recente i casi di allarme poi successivamente rientrati a Palermo, Pistoia, Napoli. Ad oggi l’unico caso accertato riguarda i due cinesi attualmente ricoverati allo Spallanzani di Roma.

Aggiornamento delle 22:01: Ai nostri microfoni il Direttore Asp Fabio Damiani, giunto all'Ospedale di Castelvetrano, ha confermato che il protocollo di sicurezza è partito ma sono in corso incontri per valutare se, in base alla sintomatologia evidenziata dal giovane (riconducibile dagli ulteriori approfondimeni ad una mera gastroenterite), se vi erano i presupposti per far scattare le misure di sicurezza. Seguiranno aggiornamenti.