"Impegno massimo per velocizzare iter per restituire il Paolo Marino ai tifosi". Parla l'Ass. Foscari

di: Redazione - del 2020-02-05

La burocrazia tiene ancora lontana la Folgore dal Paolo Marino. Dopo la nota degli ultras, attraverso la quale è stata ribadita la necessità che quanto prima i rossoneri ritrovino il proprio stadio, è intervenuto l’Assessore allo Sport Filippo Foscari il quale ha chiarito lo stato dei fatti precisando quali sono i prossimi passi che si rendono necessari per legge:

Assessore, ci può spiegare la situazione?

"Voglio innanzitutto precisare che il sottoscritto è venuto a conoscenza della scadenza del certificato di staticità solo una settimana prima di natale appena 15 giorni prima della scadenza naturale........mi sono adoperato immediatamente per attivare le procedure di rinnovo, incaricando il responsabile dellufficio tecnico.

Sono stati fatti due sopralluoghi e relative relazioni, sono state invitate 5 ditte specializzate nelle prove di carico delle quali solo tre hanno risposto, tra queste due hanno giustamente richiesto un sopralluogo per verificare lo stato in cui versano le tribune e poter redigere il preventivo, siamo in via di assegnazione, stamane ci si è adoperati per determinare la delibera di assegnazione e a giorni procedere alle prove di staticità, seguiranno i relativi certificati attraverso i quali poter chiedere il ripristino dell'agibilità del campo, sono sempre stato vicino al neo tecnico Peppe Bonino aggiornandolo sempre sui vari stati di avanzamento.

Da ex attaccante rossonero e Assessore allo sport siamo sicuri che l’impegno suo è massimo in questo periodo: Ribadisco il mio attaccamento ai colori della nostra folgore e posso assicurare che non c'è da parte dell'ufficio nessun rallentamento o disinterassamento. I passi dovuti devono essere obbligatoriamente fatti e mi adoperero' che la prossima scadenza non coincida con l'attività agonistica”.