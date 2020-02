Lola Muradas nello staff ufficiale del trucco e parrucco dei cantanti a Sanremo 2020

di: Redazione - del 2020-02-05

Anche quest'anno a Sanremo nel Team ufficiale per il trucco e parrucco dei cantanti c'è Lola Muradas, castelvetranese d'adozione, che proprio a Castelvetrano gestisce una attività di parrucchieria e trucco. In occasione della prima serata che ha registrato un ottimo numero di spettatori, la stessa Lola ha truccato il cantante Antonio Maggio che cantava ieri sera con Gessica Notaro da sempre impegnata contro la violenza sulle donne e che, con la sua canzone, racconta anche la sua storia personale che l'ha vista vittima di sfregio in grado di farle perdere un occhio.

Dopo aver truccato numerosi VIP nella scorsa edizione di Sanremo, al Festival del cinema di Roma e Venezia, ricevendo vari apprezzamenti, e al 'Wind Music Award' all'Arena di Verona, ancora una importante esperienza professionale per Lola che, siamo certi, dimostrerà tutta la sua professionalità e talento anche per questa edizione di Sanremo.