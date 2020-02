CVetrano, vestiti di carnevale per i bambini che hanno bisogno. Al via l'iniziativa 5 Stelle "Maschere in movimento"

di: Redazione - del 2020-02-04

Ancora un' iniziativa del Meet Up 5 Stelle di Castelvetrano, si tratta di 'Maschere in movimento', una raccolta di vestiti di carnevale destinata ai bambini appartenenti a famiglie più indigenti. L'appuntamento sarà Sabato e Domenica in piazza Matteotti. Grazie alla vostra generosità sarà possibile contribuire alla felicità di alcuni bambini che hanno bisogno di tutti noi.