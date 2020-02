Quattro Regional Manager Omaniti in visita nei luoghi dove opera la Sager

di: Comunicato Stampa - del 2020-02-04

Nel pomeriggio di ieri,nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Selinunte, invitata dal sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, la deputata del Movimento 5 Stelle Valentina Palmeri, ha incontrato i rappresentanti dell'Agenzia Nazionale di Protezione dell'Ambiente- be’ ah - del Sultanato dell'Oman, committente del contratto tra il Comune e la Sager, che recentemente ha ricevuto un'estensione di contratto a nuove Province dell'Oman. Per tale ragione una delegazione di quattro Regional Managers hanno chiesto di visionare alcuni dei luoghi in cui SAGER è operativa in Italia.

L’incontro, organizzato dall’ing. Andrea Bados, responsabile della “Sager” , società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel territorio di Castelvetrano, è servito a fare un confronto tra due realtà territoriali sotto il profilo culturale completamente diverse ma accomunate dal problema della raccolta e smaltimento dei rifiuti. E stato scelto il comune di Castelvetrano, ha dichiarato l’ing. Babos , come prima tappa della visita perchè di recente attivazione in modo che questi rappresentanti Omaniti possano vedere il lavoro svolto con la raccolta porta a porta e con la differenziazione dei rifiuti. Una importante collaborazione , ha affermato il sindaco Alfano, che ha fatto salire la percentuale della raccolta differenziata in poco tempo al 50%.

Soddisfazione ha espresso la Palmeri nel vedere l’interessamento da parte dei rappresentanti di altre nazioni nell’organizzare la raccolta dei rifiuti, e nello stesso tempo al rispetto dell’ambiente.