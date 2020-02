Polemica dopo il falso allarme Coronavirus all'Ospedale di CVetrano. Scrive il Legale del giovane coinvolto

di: Redazione - del 2020-02-06

Martedì pomeriggio attimi di tensione all’Ospedale di Castelvetrano a seguito dell’avvenuta attivazione del protocollo Coronavirus nei confronti di un giovane di ritorno da una crociera nel Mediterraneo.

Ne è conseguita la distribuzione delle mascherine (in foto), mentre i medici hanno indossato le tute. Nonostante l’allarme precauzionale è stato poi appurato come il giovane avesse in realtà una sintomatologia diversa da quella specifica del Coronavirus.

Nel giro di poche ore anche il Direttore dell’Asp Fabio Damiani è giunto a Castelvetrano per comprendere in dettaglio la questione. Alla fine è stato tirato un sospiro di sollievo e la smentita del caso sospetto è arrivata.

Sull’attivazione del protocollo, se necessaria o meno nel caso del giovane castelvetranese, giunge alla nostra Redazione una nota firmata dall’Avv. Franco Messina, legale proprio del giovane castelvetranese coinvolto, il quale ha precisato quanto segue:

"Con riferimento all’episodio accaduto martedi pomeriggio, giorno 4 febbraio 2020, al Pronto soccorso dell’Ospedale Vitt. Emanuele II di Castelvetrano che tanta eco ha destato, anche attraverso i mass media locali che ne hanno dato notizia allarmistica, mi viene dato incarico dal signor Vito Sieli di precisare quanto appresso.

Il mio assistito martedì scorso intorno alle ore 18 è stato accompagnato al Pronto soccorso del nostro Nosocomio in preda a dolori addominali che lasciavano chiaramente presagire un malessere intestinale. Al banco accettazione del reparto, ha compiutamente risposto alle domande di anamnesi di rito sull’origine del malessere e il signor Sieli ha risposto che poteva essere originato dal cibo pesante da lui consumato sulla nave da crociera MSC da cui era sceso il giorno prima dopo aver partecipato a una crociera nel Mediterraneo con la sua compagna.

A questo punto, del tutto ingiustificatamente, l’operatore sanitario si allarma per la circostanza che il paziente provenga da una nave da crociera e, evidentemente condizionato dalle notizie di stampa sulla quarantena disposta su una nave italiana a Civitavecchia, sebbene senza esito di pericolo di contagio di famigerato Corona Virus cinese, fa scattare una procedura di pericolo infettivo.

Si precisa che la reazione del personale sanitario del Pronto soccorso è stata del tutto ingiustificabile in assenza di alcun plausibile elemento di sospetto che il paziente fosse stato in contatto con dei cinesi e soprattutto con riferimento alla tipologia di malessere accusato, del tutto estraneo ai sintomi della malattia infettiva e certamente riconducibile a infezione intestinale.

Si è diffuso il panico su un elemento suggestivo del tutto ingiustificato e adottato un protocollo di emergenza con la distribuzione di mascherine agli astanti, senza procedere all’isolamento del paziente e con prelievi eseguiti nella saletta d’aspetto del Pronto soccorso.

Tale situazione di apparente pericolo ingenerata da una sopravvalutazione ingiustificata dell’unico elemento suggestivo suindicato e non supportata da alcuna sintomatologia idonea a ipotizzare una malattia infettiva per le vie aeree, in quanto nessun sintomo coinvolgeva l’apparato respiratorio e polmonare dell’uomo, è rientrata in serata con l’intervento di un funzionario dell’Asp di Trapani che ha riportato ordine e serenità nel Nosocomio.

Anche al fine di fugare ogni ulteriore del tutto ingiustificato dubbio sulle ragioni del ricovero, con l’obiettivo di tranquillizzare parenti, amici e conoscenti del signor Sieli, egli mi autorizza specificatamente a comunicare che è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia per una banale infezione intestinale e non si trova in isolamento. Quindi trattandosi di un falso allarme rientrato in pochissime ore, qualunque preoccupazione dovrà essere fugata e qualunque allarmismo dovrà essere addebitato a ignoranza delle condizioni tranquillizzanti adesso rappresentate.

Nel ringraziare per la diffusione della presente nota di precisazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti".

La Redazione di Castelvetranonews.it ha interpellato anche il Direttore dell’Asp Fabio Damiani assicurando il diritto di replica sull’argomento. Di seguito la nota di replica all'Avv. Franco Messina: “Risulta che il paziente ha riferito dapprima sintomi compatibili con quelli del corona virus salvo poi successivamente appurarsi che non lo erano tant’e’ che lo stesso è stato ricoverato normalmente nel reparto di chirurgia”.