del 2020-02-06

Oggi, a causa di guasti alle pompe della Sicilia acque, fornitore del Comune di Castelvetrano, è stata compromessa la giusta erogazione di acqua per 22 litri al secondo, causando la mancata distribuzione dell’acqua alla città anche per questa sera. I tecnici Enel sono sul posto per le dovute riparazioni e la situazione si sta evolvendo verso la soluzione del problema.