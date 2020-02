Eternit abbandonato in una piazzola di sosta all'altezza svincolo di Salemi. Polizia Stradale sequestra una parte dell'area

di: Redazione - del 2020-02-07

La Polizia Stradale Distaccamento Castelvetrano è intervenuta nella piazzola di sosta sulla A-29, nei pressi dello svincolo di Salemi in direzione Palermo, ed ha posto sotto sequestro una parte dell'area dove era stato abbandonato dell'Eternit, un rifiuto da considerarsi estremamente pericoloso. Analogamente gli agenti della Polizia Stradale hanno sequestrato un fazzoletto di terra invaso da residui edilizi in Eternit questa volta all'interno dell'area di sosta "Fontanelle" che si trova dopo lo svincolo di Campobello di Mazara della A29 in direzione Mazara.