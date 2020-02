CVetrano, 200 famiglie con doppia residenza e qualche albergo che ha "dimenticato" per anni di pagare le tasse

di: Elio Indelicato - del 2020-02-08

Oltre duecento famiglie con doppia residenza a Castelvetrano per evadere i tributi locali. Oltre il 50% di attività commerciali, compresa qualche struttura alberghiera, non paga né Imu né Tari e nemmeno il consumo dell’acqua da anni. Come buona notizia, invece confermata dagli Uffici comunali, l’introito nelle casse comunale per il 2018 e 2019 di oltre 250.000 euro della tassa di soggiorno dei turisti.

In merito all'ecamotage della doppia residenza dei coniugi, c'è da dire che negli anni bastava quasi una autodichiarazione o un accesso dei Vigili Urbani per dare la residenza (cosa che la legge prevede) a chi la richiedeva, magari rafforzata dalla presenza di una cassetta della posta con scritto il nome e cognome del residente o presunto tale.

Sicuramente sarebbe bastato un sopralluogo in orari e giorni diversi o avere una lettura del contatore per capire che quella casa in effetti era del tutto disabitata tranne magari per il periodo estivo.

Ma i “furbetti” della doppia residenza sono anche nei paesi vicini, come Partanna per non andare molto lontano, con un coniuge che dichiara di risiedere a Triscina, mentre l’altro sembra continuare a risiedere in città.

"Comunque, afferma Stelio Emanule, ex segretario comunale di Parma adesso in pensione, una volta che il Comune, a prescindere da quale suo ufficio, accerti la non veridicità di una iscrizione anagrafica, deve anzitutto consentire il contraddittorio e la verifica delle prove, poi eventualmente revocare questa iscrizione anagrafica e quindi procedere al mutamento anagrafico, in seguito al quale il Comune può finalmente esternare la sua pretesa impositiva.” Come dire per il pregresso c’è poco da fare.

Per fortuna per i Comuni arriva la riforma nella legge di bilancio 2020, che consente il ricorso all’istituto dell’accertamento esecutivo che consente di emettere un unico atto di accertamento avente il requisito del titolo esecutivo, che se non contestato nelle opportune sedi, dà la possibilità al Comune di potere pignorare direttamente le somme dei contribuenti dai loro conti correnti, fermo restando anche la dilazione dei pagamenti che lo stesso Comune potrà concedere. Il “focus” sui contribuenti in un Comune in dissesto finanziario come Castelvetrano è già partito.