Una biblioteca per i piccoli grazie alla Pro Loco Selinunte Castelvetrano. Domenica l'inaugurazione

di: Comunicato Stampa - del 2020-02-06

Ritorna un gradito appuntamento pomeridiano per i piu piccoli e non solo. Domenica 9 alle ore 17 :00 presso la sede della Pro loco Selinunte Castelvetrano in piazza Umberto, 9 riapre i battenti "ALLA CORTE DI RE LETTURINO tra, magia e scienza".

Nello stesso pomeriggio verrà inaugurata una piccola biblioteca per ragazzi. La Pro Loco Castelvetrano con le somme raccolte con la lotteria di Natale regala un piccolo spazio ai bambini che potranno godere dei libri a disposizione nella nascente biblioteca.