Lavori uffici tecnici in via delle Rose. Sarà realizzato un portierato e centralino all’ingresso

di: Redazione - del 2020-02-07

Il comune di Castelvetrano intendendo realizzare un portierato e centralino nell’ingresso dell’immobile adibito a sede degli uffici tecnici in via delle Rose. Per un esatto svolgimento dei lavori è stato effettuato apposito sopralluogo con varie ditte per stabilire gli interventi da eseguire che risultano essere:

- la realizzazione di finestre fisse in alluminio bianco con dimensioni di m 2,15 x 2,50 di altezza;

- l’adeguamento della porta con serratura elettrica con pulsanti postazione e chiusura a molla;

- la sostituzione della serratura della porta di entrata interna;

- la revisione degli impianti elettrici/telefonici/dati internet;

- la collocazione di due bacheche in metallo m 0,80 x 1,20 m;

- la tinteggiatura delle pareti;

- la verniciatura del profilo di ferro;

- la sistemazione degli uffici con arredi;

A tale scopo, in seguito ad una indagine di mercato i lavori per la realizzazione di un portierato e centralino nell’ingresso dell’immobile adibito a sede degli uffici tecnici sono stati affidati alla ditta Margiotta Costruzioni snc di Vincenzo e Giuseppe Pietro Margiotta e C. per un importo complessivo di €. 4.819,00.